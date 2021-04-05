Черевченко рассказал, что помешало «Химкам» победить «Зенит»
21:22
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча 24-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Зенита» (0:2).
— «Зенит» заслуженно победил, но у меня нет вопросов к футболистам по самоотдаче. Да, были ошибки, плохо держался мяч в средней зоне. Отсюда результат — 0:2.
— Во втором тайме характер игры поменялся. Ожидали ли вы, что он так поменяется?
— У нас был разговор в перерыве. Мы ребятам сказали — больше прессинговать, подниматься выше. Счет заставлял. Приятно встречаться с такими командами — и сами играют, и другим дают.
— Каков был план на игру?
— Играть вторым номером, быстро выбегать в контратаки. Глупо было бы с «Зенитом» играть первым номером. После перерыва стали выше играть.
(Гоша Чернов)
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Зачет
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7
Офсайд
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