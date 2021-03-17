Сергей Семак: «Никто не вспоминает, что Дзюба восемь пенальти подряд забил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен игрой команды в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (3:2).

«Рад хорошей победе. Нереализованный пенальти? Никто не вспоминает, что Артем восемь подряд забил. Невозможно все подряд пенальти реализовывать. Ничего страшного. Бывает. Главное, что команда правильно отреагировала, поддержала его.

Вендел забил прекрасные голы. Не думаю, что у Ахметова был умысел так сыграть. Несчастный случай, который облегчил нам задачу.

С точки зрения результата тяжелое возобновление сезона. Удача нам не улыбалась. Сегодня порадовали себя и болельщиков», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице, ЦСКА — третий (40). В следующем туре ЦСКА 4 апреля в гостях сыграет с «Тамбовом», а «Зенит» 5 апреля примет подмосковные «Химки».