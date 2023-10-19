Петрушин считает, что «Локомотив» может сыграть вничью с «Динамо»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин предположил, как пройдет матч «Локомотив» — «Динамо».

«Получится ли ярким матч «Локомотив» — «Динамо»? Я всегда на это надеюсь, что игра будет интересной, с голами. Фаворита нет. Я редко угадываю результат матчей, но думаю, что будет ничья. Хотя могу ошибаться. «Локомотив» играет неровно, и если «Динамо» не даст ему играть в свой футбол, то все будет нормально. А в целом у железнодорожников хорошее нападение, поэтому многое будет зависеть от того, как бело-голубые сыграют в обороне. Здесь у команды Лички есть определенные проблемы», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.