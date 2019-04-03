Петар Занев: "Не хочу работать с таким тренером, как Аленичев"

Бывший защитник "Енисея" Петар Занев признался, что расторг контракт с красноярским клубом из-за того, что не хотел работать под руковоством главного тренера Дмитрия Аленичева. 33-летний болгарин добавил, что разочаровался в российском специалисте как в человеке.

- Я расторг контракт с "Енисеем" по собственному желанию, поскольку не хотел работать с таким тренером, как Дмитрий Аленичев, - приводит слова Занева Gong.bg. - Когда я вернулся из сборной, то узнал, что тренерский штаб обвинил меня и нескольких игроков в сознательном проигрыше "Крыльям Советов" в Самаре. Я никогда не стал бы сливать тренера. Мне 33 года, а я сохраняю свое имя и профессиональную репутацию.

Когда я лично спросил у Аленичева об этих обвинениях, он отвернулся от меня и сказал, что об этом говорили агенты, а не он. В тот момент я почувствовал, что мне нагло врут. Он не сказал правду в глаза ни одному из игроков. Аленичев говорил, что не может решить проблемы команды. Но если бы у тренера был правильный подход, то мы шли бы на десятом месте.

Я всегда уважал Аленичева, но затем разочаровался в нем как в человеке. Тренер должен уметь объединять команду, быть авторитетом в раздевалке. Думаю, в настоящий момент ему не верит ни один из игроков.

Мне грустно от того, что все это происходит в Красноярске. Там живут хорошие люди и очень эмоциональные фанаты. Никогда не забуду их поддержку.

В текущем сезоне Занев провел 16 матчей за "Енисей", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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