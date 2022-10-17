Газзаев считает, что Сафонову нужно внимательнее отнестись к себе

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Матвее Сафонове в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Краснодар» — команда неплохая. Но мне кажется, в последнее время очень большие ошибки допускает капитан команды Матвей Сафонов. Во всяком случае два мяча, которые он пропустил в матче с «Ахматом», я думаю, это полностью его вина. Тем более один из лучших вратарей РПЛ такие мячи пропускать не имеет права. Мне кажется, что он должен внимательнее отнестись к себе", — приводит «КП Спорт» слова Газзаева.

Также он сказал, кого считает лучшим российским голкипером на данный момент.

«Лучший вратарь уже двадцать лет — Игорь Акинфеев. Лучше него нет вратаря», — добавил бывший тренер сборной России.

«Краснодар» потерпел поражение от «Ахмата» (2:3) в матче чемпионата России, который прошел 15 октября.

Команда из Краснодара занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ (21 очко), клуб из Грозного расположился на 7-й позиции (20 очков).