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Газзаев считает, что Сафонову нужно внимательнее отнестись к себе

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Матвее Сафонове в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Краснодар» — команда неплохая. Но мне кажется, в последнее время очень большие ошибки допускает капитан команды Матвей Сафонов. Во всяком случае два мяча, которые он пропустил в матче с «Ахматом», я думаю, это полностью его вина. Тем более один из лучших вратарей РПЛ такие мячи пропускать не имеет права. Мне кажется, что он должен внимательнее отнестись к себе", — приводит «КП Спорт» слова Газзаева.

Также он сказал, кого считает лучшим российским голкипером на данный момент.

«Лучший вратарь уже двадцать лет — Игорь Акинфеев. Лучше него нет вратаря», — добавил бывший тренер сборной России.

«Краснодар» потерпел поражение от «Ахмата» (2:3) в матче чемпионата России, который прошел 15 октября.

Команда из Краснодара занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ (21 очко), клуб из Грозного расположился на 7-й позиции (20 очков).

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/valerij-gazzaev-vratar-nomer-odin-v-rossii-akinfeev-a-safonovu-nuzhno-vnimatelnee-otnositsya-k-sebe/
Матвей Сафонов
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
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