Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

— Ничем игра не удивила, знали, что «Краснодар» будет владеть преимуществом, — отметил Первушин. — Знали, что много атак через центр будет, выбегание за спину, но мы что-то пытались сделать. Индивидуальное мастерство игроков соперника выше. Но наши ребята молодцы. Все знают условия, в которых мы живем... Тем не менее, навязали борьбу. Забей раньше, игра бы закончилась по-другому. Счет 1:0 позволял отыграться, но я поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой. Сказываются ли финансовые сложности? Я побаивался, что игра может быть другой. Есть тактические моменты, но по самоотдаче ни к одному футболисту претензий нет. Ребята отдаются, бьются до конца

— Посмотрели повтор с отмененным голом?

— Пятка Карапетяна была в офсайде. Но ВАР вмешивается настолько в футбольную жизнь, что, забивая гол, не знаешь — засчитают или нет. ВАР для нас — это плохо. Давление от «Краснодара» ощущалось на протяжении всей игры. Но мы заслужили гол, для меня он чистый. Я прекрасно понимаю, что у «Краснодара» через два дня Лига чемпионов. Все понятно, чего они хотели. Мы желаем удачи в Лиге чемпионов, будем болеть за «Краснодар». (Екатерина Потапова)