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20 марта, 13:45

Первак: «Абаскаль — не уровень «Спартака»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— В какой момент вы поняли, что Гильермо Абаскаль — тупик для «Спартака»?

— Сразу. Ладно я никогда об Абаскале не слышал. Но пообщался в Испании с людьми, включая менеджеров и агентов, — все пожимали плечами: «Кто это? Откуда он взялся?» Как такому тренеру могли доверить «Спартак»?! В голове не укладывается.

Заканчивается второй сезон. Ну и что показал Абаскаль? Все время одна и та же картина. Яркий матч сменяется безобразным, когда футболисты по полю еле передвигаются. Потом видим средненькое качество игры, а дальше снова хорошее. И так по кругу... Мне кажется, и болельщики, и команда устали от этих качелей.

Конечно, сейчас убирать испанца смысла нет. Уж пусть доработает до конца сезона. А летом нужен другой тренер. Абаскаль — не уровень «Спартака».

У клуба есть все, чтобы бороться за первое место. Мощный спонсор. Красавец стадион. Квалифицированные футболисты. Осталось найти классного тренера.

Леонид Федун. Юрий Первак: «Без Федуна в «Спартаке» стало хуже»
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Первак
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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Оренбург

 18 1 5
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