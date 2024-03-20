Первак: «Абаскаль — не уровень «Спартака»

Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— В какой момент вы поняли, что Гильермо Абаскаль — тупик для «Спартака»?

— Сразу. Ладно я никогда об Абаскале не слышал. Но пообщался в Испании с людьми, включая менеджеров и агентов, — все пожимали плечами: «Кто это? Откуда он взялся?» Как такому тренеру могли доверить «Спартак»?! В голове не укладывается.

Заканчивается второй сезон. Ну и что показал Абаскаль? Все время одна и та же картина. Яркий матч сменяется безобразным, когда футболисты по полю еле передвигаются. Потом видим средненькое качество игры, а дальше снова хорошее. И так по кругу... Мне кажется, и болельщики, и команда устали от этих качелей.

Конечно, сейчас убирать испанца смысла нет. Уж пусть доработает до конца сезона. А летом нужен другой тренер. Абаскаль — не уровень «Спартака».

У клуба есть все, чтобы бороться за первое место. Мощный спонсор. Красавец стадион. Квалифицированные футболисты. Осталось найти классного тренера.