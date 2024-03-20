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20 марта, 13:30

Первак: «Если лукойловские боссы уговорят Карпина, уже в следующем сезоне «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Валерия Карпина оптимальной кандидатурой на пост главного тренера «Спартака».

— Если бы решение зависело исключительно от вас, кто сегодня тренировал бы команду?

— Ну, Моуринью в расчет не берем. Он-то пока свободен, но вряд ли горит желанием ехать в Россию. А из наших лучший вариант — Карпин. Изначально я скептически относился к его тренерским талантам. Работа в «Спартаке» меня совершенно не убедила, хоть команда при нем и занимала второе место.

Но сейчас Карпин совсем другой. Он реально вырос как тренер. На его «Ростов» приятно смотреть, молодежь там прибавляет на глазах. Из российских специалистов за последние годы именно Карпин добился самого большого прогресса. Плюс у него отличный штаб во главе с Кафановым.

Если лукойловские боссы уговорят Валерия Георгиевича подписать контракт, думаю, уже в следующем сезоне «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

Леонид Федун. Юрий Первак: «Без Федуна в «Спартаке» стало хуже»

Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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