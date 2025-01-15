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Перес перешел из «Оренбурга» в парагвайский «Серро Портеньо»

Сергей Ярошенко
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Защитник Матиас Перес перешел из «Оренбурга» в парагвайский клуб «Серро Портеньо».

«Оренбург» благодарит Матиаса за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. Счастья тебе, молодой отец, и удачи, Мати!» —сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Футболист играл в «Оренбурге» с 2022 года. Всего 25-летний аргентинец провел за российскую команду 57 игр, в которых отметился 10 забитыми мячами.

По итогам 18 туров «Оренбург» набрал восемь очков и расположился на последней строчке в турнирной таблице РПЛ. Клуб отстает от зоны стыковых матчей на шесть очков.

Источник: Telegram-канал «Оренбурга»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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