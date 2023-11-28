Перес назвал переход в «Оренбург» важным шагом для его карьеры

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес поделился мыслями о своей дальнейшей игровой карьере. Футболист отметил, что готов рассмотреть предложения от более крупных команд России и Европы.

«Я приехал из Аргентины, где футбол, люди, окружающая среда — все другое. Приезд в «Оренбург» — большой и важный шаг для моей карьеры. Если бы я не был счастлив здесь, то не смог бы воспользоваться сполна возможностью, которая передо мной открылась. Если в будущем появятся какие-то предложения, я их рассмотрю. Возможность перейти в какой-то более крупный клуб России или Европы будет означать рост. Я уже сделал большой шаг, приехав сюда. Сейчас я должен сделать все возможное, чтобы помочь «Оренбургу», а дальше будем смотреть. На данный момент у меня нет предложений», — цитирует Переса Metaratings.ru.

Перес перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в январе 2023 года. 24-летний защитник провел 28 матчей за российскую команду, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи. На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.