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Перес назвал переход в «Оренбург» важным шагом для его карьеры

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес поделился мыслями о своей дальнейшей игровой карьере. Футболист отметил, что готов рассмотреть предложения от более крупных команд России и Европы.

«Я приехал из Аргентины, где футбол, люди, окружающая среда — все другое. Приезд в «Оренбург» — большой и важный шаг для моей карьеры. Если бы я не был счастлив здесь, то не смог бы воспользоваться сполна возможностью, которая передо мной открылась. Если в будущем появятся какие-то предложения, я их рассмотрю. Возможность перейти в какой-то более крупный клуб России или Европы будет означать рост. Я уже сделал большой шаг, приехав сюда. Сейчас я должен сделать все возможное, чтобы помочь «Оренбургу», а дальше будем смотреть. На данный момент у меня нет предложений», — цитирует Переса Metaratings.ru.

Перес перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в январе 2023 года. 24-летний защитник провел 28 матчей за российскую команду, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи. На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/peres-priezd-v-orenburg-bolshoi-i-vazhnyi-shag-dlya-moei-karery-310015/
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ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Спартак

 5
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Максим Глушенков

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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