Смородская назвала главного конкурента «Локомотива» в борьбе за медали

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, за какие места железнодорожники будут бороться в текущем сезоне РПЛ.

«Да, многие говорили еще прошлой весной, что «Локомотив» в этом сезоне заиграет и будет сильной командой. Но еще рано что-то говорить и делать выводы. Вторая половина чемпионата только началась, поживем — увидим. Железнодорожники будут стремиться в этом году зацепиться за призовые места в РПЛ, но очень непросто будет. Главный конкурент у «Локомотива» в борьбе за медали в этом году будет ЦСКА, в «Спартак» я не верю. Пока у них работает Абаскаль, толку у них не никакого не будет», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

«Локомотив» с 25 очками после 16 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда на своем поле примет «Зенит». Матч пройдет 3 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.