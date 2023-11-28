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Сегодня, 18:11

Агент Михайлова заявил, что футболист не покинет «Оренбург» зимой

Алина Савинова
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Василий Голяна, агент полузащитника «Оренбурга» Ярослава Михайлова, высказался об игровом времени футболиста в текущей команде.

«О разочаровании речи пока не идет, но, безусловно, данная ситуация нас не устраивает. Но Ярослав упорно тренируется, на каждой тренировке доказывает тренеру, что он заслуживает места в стартовом составе. Думаю, что это вопрос времени, надеюсь, не самого большого, когда Ярослав будет железобетонным игроком стартового состава «Оренбурга», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

Также он ответил, рассматривается ли вариант с досрочным прекращением аренды игрока.

«Такой вариант мы точно не рассматриваем, но, безусловно, мы ожидаем гораздо большего от данного перехода. До лета Ярослав будет в «Оренбурге». А летом мы уже будем совместно с «Зенитом» решать вопрос о его будущем», — добавил Голяна.

20-летний Михайлов выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита» с сентября 2023 года. Он принял участие в 7 матчах команды и отметился 1 результативной передачей. На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-mikhaylova-zayavil-chto-zimoy-yaroslav-ne-pokinet-orenburg
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
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 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Краснодар – Оренбург
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