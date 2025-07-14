«Спартак» — «Динамо» Махачкала: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

«Спартак» и «Динамо» Махачкала сыграют в 1-м туре РПЛ 19 июля

Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала в 1-м туре чемпионата России пройдет в субботу, 19 июля. Встречу примет «Лукойл Арена», стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

19 июля 2025, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Динамо» Махачкала изучайте в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 20.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» из ретрансляции эфира «Матч ТВ» (по платной подписке).

Красно-белые в сезоне-2024/25 финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 57 очками. У махачкалинцев 11-е место с 29 очками.