Вячеслав Федорищев заявил о создании волонтерской организации для помощи спортсменам

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о создании волонтерской организации с компетентными специалистами для помощи спортсменам.

«Первое направление нашей работы — защита спортсменов. Будет создана волонтерская организация с компетентными специалистами, чтобы получать информацию от спортсменов. С 1 января у движения запустится юридическое сопровождение спортсменов, попавших в трудную ситуацию, мы будем помогать всеми силами. Будет настроено взаимодействие с федерациями», — сказал Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Ранее Федорищев сообщил, что планирует в понедельник подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы футбольных агентов.