Дочь Сальникова: «Папа мне объяснял, что в Бразилии Гарринча был популярнее Пеле»

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» вспомнила рассказ отца о великих бразильских футболистах.

— Много ли папа дома рассказывал о футболе своего времени?

— Да. Например, именно от него я впервые услышала имя Гарринча. «Ты же знаешь Пеле?» — спросил он. — «Конечно». — «А знаешь, что в его время в его же команде был еще более талантливый футболист? И у него одна нога была короче другой?» Представляете — услышать такое ребенку, который уверен, что Пеле — король?

Папа мне объяснял, что Гарринча в самой Бразилии был популярнее Пеле, но разница между ними заключалась в том, что Пеле смог очень хорошо организовать свой пиар. Были люди, которые этим профессионально занимались, мыслили с расчетом на будущее. А Гарринча настолько любил футбол и только футбол, что ему больше ничего не надо было. Хотя у него, по-моему, пятеро детей бегало. И преобразовать свой талант в материальные блага он, в отличие от Пеле, не смог. Если не ошибаюсь, он был выходец из очень бедной семьи, и семейная культура на всем этом отложилась.