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5 марта, 10:20

Дочь Сальникова: «Папа мне объяснял, что в Бразилии Гарринча был популярнее Пеле»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Сальников (справа) атакует ворота ЦДКА.
Фото из архива семьи Волковых

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» вспомнила рассказ отца о великих бразильских футболистах.

— Много ли папа дома рассказывал о футболе своего времени?

— Да. Например, именно от него я впервые услышала имя Гарринча. «Ты же знаешь Пеле?» — спросил он. — «Конечно». — «А знаешь, что в его время в его же команде был еще более талантливый футболист? И у него одна нога была короче другой?» Представляете — услышать такое ребенку, который уверен, что Пеле — король?

Папа мне объяснял, что Гарринча в самой Бразилии был популярнее Пеле, но разница между ними заключалась в том, что Пеле смог очень хорошо организовать свой пиар. Были люди, которые этим профессионально занимались, мыслили с расчетом на будущее. А Гарринча настолько любил футбол и только футбол, что ему больше ничего не надо было. Хотя у него, по-моему, пятеро детей бегало. И преобразовать свой талант в материальные блага он, в отличие от Пеле, не смог. Если не ошибаюсь, он был выходец из очень бедной семьи, и семейная культура на всем этом отложилась.

Стефанос Циципас с&nbsp;мамой Юлией Сальниковой. «В Мельбурне Степа показал мне место, где его дедушка выиграл Олимпиаду». Интервью русской мамы теннисиста Циципаса
Пеле
Сергей Сальников
Гарринча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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