ЦСКА — «Балтика»: во сколько начало начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Балтика» сыграют в чемпионате России 28 сентября

ЦСКА и «Балтика» сыграют в 10-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Матч на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября 2025, 14:30. ВЭБ Арена (Москва)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Балтика» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

После девяти туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место с 18 очками, предыдущим соперником армейцев был «Сочи» (3:1). У «Балтики» — 17 очков и вторая строчка, в предыдущем туре калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0)