Артур объяснил, почему «Зенит» не создал много моментов в матче со «Спартаком»

Новичок «Зенита» Артур прокомментировал ничью в матче со «Спартаком» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— Сегодня «Зенит» создал не так много стопроцентных моментов. С чем вы это связываете?

— Мы обсудили это с ребятами в раздевалке. Не хватало последнего паса, ударов. Нужно было чаще бить по воротам и проникать в штрафную. Во втором тайме мы вообще практически не создали моментов. Это то, над чем нужно работать и то, что нужно улучшать. Нам предстоит улучшить еще многие компоненты, и мы осознаем, на чем нужно сделать акцент. Будем работать и прибавлять, — сказал Артур.

Сине-бело-голубые после ничьей со «Спартаком» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 9 марта «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.