Павлюченко: «Спартаку» не хватает еще одного форварда в помощь Соболеву»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением об игре линии нападения московской команды после матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

«Когда у Соболева не ладится игра, «Спартак» теряет позицию центрального нападающего. У красно-белых много фланговых игроков атаки, но нет еще одного центрального нападающего. Отсюда возникают проблемы. «Спартаку» не хватает еще одного форварда в помощь Соболеву», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками после 10 туров.