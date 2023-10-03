Билялетдинов: «Локомотив» идет в тройке, поэтому оттуда вызывают в сборную России»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал вызов клуба в сборную России.

— «Локомотив» сейчас набрал нормальное количество очков, идут в тройке, — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт». — Это служит ориентиром для вызова футболистов этой команды в сборную.

— Раньше было много футболистов «Спартака», а сейчас большинство из «Локомотива».

— Значит, надо что-то менять, нащупывать какие-то связи. Тем более сейчас «Спартак» оставляет много вопросов после последнего матча.

— Сборной России предстоят тяжелые игры?

— Надеюсь, будет интересно, потому что последние матчи оставляют много вопросов. Не видел, как играет Кения, а Камерун будет в боевом составе. Это серьезный соперник. Хотелось бы увидеть зрелищную игру. Зрители соскучились по зрелищности от сборной России.

Ранее в состав сборной России были вызваны семь игроков «Локомотива»: Илья Лантратов, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук и Артем Карпукас.

Россия 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном в Москве, а также 16 октября встретится с Кенией в Турции.