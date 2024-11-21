Павлюченко не считает, что нынешний «Локомотив» сильнее «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от игры между красно-белыми и «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ.

«Думаю, что в этом матче 3:1 не будет, как в прошлом. Мне кажется, что просто так сложились обстоятельства, поэтому так произошло. Это не говорит о том, что «Локомотив» намного сильнее «Спартака» сегодня. Будет равная игра, «Спартак» дома играет, это тоже небольшое преимущество. Да, «Локомотив» поувереннее себя чувствует, но это дерби. Для меня обе команды — равны. Сколько помню матчей, всегда были результативными. Поэтому, мое мнение — будет боевая ничья 2:2 или 3:3. Потому что команды любят атаковать и есть кому забивать», — сказал Павлюченко «СЭ».

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Александр Абустин