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Стипиди — об уходе Керка из «Локомотива»: «Правильно делают, что отдают все барахло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский функционер Павел Стипиди прокомментировал уход нападающего «Локомотива» Джирано Керка.

«То, что они хотели отдать футболиста в аренду или продать его, это не скрывалось. Я думаю, что, если предложение от «Антверпена» поступило, значит они правильно делают. Они должны давно избавляться от этих футболистов, которых набрали по объявлению. Они правильно все делают в плане того, что отдают все это барахло», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене». Эту информацию затем подтвердил агент Керка Освальд Снип.

Источник: Vprognoze

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26%

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22%

1.67

Х2

20%

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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