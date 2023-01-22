Агент Изидора — о возможном переходе игрока в «Шальке»: «Не думаю, что аренда сейчас возможна»
Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал «СЭ» информацию о том, что игрок может перейти в «Шальке» на правах аренды до конца сезона.
«Изидор может уйти в аренду в «Шальке»? Не думаю, что аренда сейчас возможна», — сказал Лакруа «СЭ».
22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
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|
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|
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|5.03
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Зенит
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|
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Спартак
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