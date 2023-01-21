Смородская: «Локомотив» от ухода Керка вообще ничего не потеряет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об уходе форварда Джирано Керка из московского клуба.

«На мой взгляд, «Локомотив» от ухода Керка вообще ничего не потеряет — он себя никак не проявил, очень слабо играл. Покупка этого футболиста не была успешной, это просто очередной бесполезный, ненужный игрок. Так что ничего плохого его уход не сулит», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».

Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.