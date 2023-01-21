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Смородская: «Локомотив» от ухода Керка вообще ничего не потеряет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об уходе форварда Джирано Керка из московского клуба.

«На мой взгляд, «Локомотив» от ухода Керка вообще ничего не потеряет — он себя никак не проявил, очень слабо играл. Покупка этого футболиста не была успешной, это просто очередной бесполезный, ненужный игрок. Так что ничего плохого его уход не сулит», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».

Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-lokomotiv-ot-uhoda-kerka-nichego-ne-poteryaet-e-to-ocherednoj-bespolezny-j-igrok/

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Челси 0
Матч завершен

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24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
Ольга Смородская
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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