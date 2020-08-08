Павел Мамаев: «Приятно, когда твои голы приносят положительный результат»
22:30
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев стал автором победного гола в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).
— Как самочувствие после первой игры?
— Все хорошо, тренеры нас подвели в отличном состоянии. Вся команда чувствовала себя хорошо, — приводит слова Мамаева сайт «Ростова».
— Приятно забить первый гол «Ростова» в сезоне?
— Приятно, когда твои голы приносят положительный результат.
— Сегодня ты забил 50-й гол в карьере. Сотню «размочишь»?
— Посмотрим. На все воля Божья.
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