Мамаев: «Галицкий классный руководитель и человек! Всегда отношусь к нему с уважением»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев пожелал «Краснодару» выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

«Хочется, чтобы Галицкий выиграл титул. Всегда отношусь к нему с уважением. Он классный руководитель и человек. Хочу, чтобы команда сделала ему подарок», — сказал Мамаев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков). Замыкает тройку «Динамо» (32 очка).