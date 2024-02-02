Мамаев рассказал, как он изменился за год без футбола: «Стал взрослее и мудрее»

Мамаев рассказал, как он изменился за год без футбола

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос, как он изменился после завершения игровой карьеры.

«Люди со стороны должны говорить. Но мне кажется, я стал взрослее, мудрее. Всему свое время. Зачем о чем-то сожалеть? Сейчас так, как, наверное, должно быть. Я счастлив, развиваюсь. У меня все прекрасно», — сказал Мамаев.

35-летний Мамаев за время карьеры играл за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». За сборную России он провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.