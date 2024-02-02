Комличенко — о возможном подписании «Ростовом» Глушакова: «Величина. Поможет своим опытом»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» высказался о возможном подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

— Глушаков тянет?

— Вообще молодец! Все нагрузки держит. В его возрасте так тренироваться — это пример для всех.

— Думаешь он остается в «Ростове»?

— Мы об этом не разговаривали. Но для коллектива — это величина, поможет своим опытом. Мы все были бы не против.

— Но у «Ростова» уже есть лидеры коллектива.

— Все нормально, Денис может только помочь опытом, подсказать. Одеяло на себя он не перетягивает.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в трех товарищеских матчах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».