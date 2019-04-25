На заседании Пресненского суда Москвы выступает полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Ваше отношение?

– Не было сговора. Не было предмета. С хулиганством не согласен. К применению оружия я не имею отношения.

– Почему именно в кафе поехали?

– Мы приехали вчетвером. Вторая часть компании была уже там. Мы покушали, разговаривали, я на тот момент больше слушал. Общался только с этой девушкой.

– В какой части стола вы были?

– Лицом к Паку.

– Как вела девушка?

– Она присела рядом со мной, высказывалась что-то. Я сначала попросил уйти. Несколько раз сказал, но она не слышала.

– Правильно вас понял, что эти действия были направлены к Шинкаревой?

– Да.

– Вы выражались нецензурной бранью, кричали?

– Нет. Разговаривал, но не кричал.

– Клали ноги на стол?

– Нет.

– Нарушали правила общественного поведения?

– Нет. (Илья Егоров, Арман Мкртчян)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live