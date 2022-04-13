Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Рубин»
Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Тинькофф РПЛ.
Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
На игре между «Спартаком» и «Рубином», который пройдет 16 апреля в Москве, будет работать бригада во главе с Павлом Кукуяном.
Все назначения на матчи 25-го тура чемпионата России по футболу:
15 апреля (пятница)
«Динамо» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Вячеслав Харламов.
16 апреля (суббота)
«Уфа» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Лунёв; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Зенит» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья — Артём Смолин; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Колобаев.
17 апреля (воскресенье)
«Арсенал» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владимир Москвалёв; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гончар.
«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Сочи» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Игорь Синер.
«Нижний Новгород» — «Химки»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Ширяев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР-1 — Антон Кобзев; АВАР-2 — Кирилл Левников; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
25-й тур Тинькофф РПЛ пройдет с 15 по 17 апреля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0