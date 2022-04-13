Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

На игре между «Спартаком» и «Рубином», который пройдет 16 апреля в Москве, будет работать бригада во главе с Павлом Кукуяном.

Все назначения на матчи 25-го тура чемпионата России по футболу:

15 апреля (пятница)

«Динамо» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Вячеслав Харламов.

16 апреля (суббота)

«Уфа» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Лунёв; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Зенит» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья — Артём Смолин; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Колобаев.

17 апреля (воскресенье)

«Арсенал» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владимир Москвалёв; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гончар.

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Игорь Синер.

«Нижний Новгород» — «Химки»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Ширяев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР-1 — Антон Кобзев; АВАР-2 — Кирилл Левников; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

25-й тур Тинькофф РПЛ пройдет с 15 по 17 апреля.