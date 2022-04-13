Шишкин: «Думаю, Бакаев был бы интересен и европейским клубам»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в интервью «РБ Спорт» поделился впечатлениями и ожиданиями от игры красно-белых на финишной прямой. По его словам, о возрождении команды при Паоло Ваноли говорить рано. Также он добавил, что Зелимханом Бакаевым могли бы заинтересоваться даже европейские клубы.

— Не стал бы сейчас говорить каких-то громких слов о возрождении команды, — говорит Шишкин. — Если так посмотреть, в прошлом туре обыграли последнюю на данный момент команду российского чемпионата — тульский «Арсенал», который стоит на вылет. Но можно отметить несколько моментов, например, появление в составе Игнатова вместо травмированного Промеса. И очень неожиданный шаг для всех — выход вместе Николсона и Соболева, двух фактурных нападающих. Я о таком иногда думал — почему бы такую схему как-нибудь не сыграть. И вот Ваноли ее использовал. Наверное, она не будет основной, но вариантом «Б», чтобы поменять схему в течение игры при проигрышной позиции и так далее — это неплохой вариант. Видно, что у них в игре было хорошее взаимодействие, что бывает очень редко. Тут можно вспомнить, например, связку Дзюбы и Азмуна в «Зените», когда оба и отдают, и забивают. И еще я думаю, что для «Спартака» сейчас нужен был именно такой соперник как «Арсенал», чтобы набрать три очка, и эта победа их взбудоражит.

— То есть, по вашему мнению, ни Игнатова, ни связки Соболев-Николсон мы не увидим в матчах с более серьезными соперниками?

— Я думаю, да. Это была вынужденная акция, многих игроков не было. И если говорить о каком-то возрождении, то оно не состоит из одного матча — тут должна быть хорошая серия, в том числе, например, победа над ЦСКА в кубке плюс пара хороших матчей в чемпионате. Вот тогда можно будет говорить о какой-то системности работы Ваноли. Хотя для меня пока это тоже громкое слово. Надо смотреть, мы все знаем. Как может играть «Спартак» — сейчас они обыграли Тулу, а потом могут кому-то проиграть. Это такая команда, которую лихорадит в течение всего сезона.

— Кажется, эту команду лихорадит уже последние лет 20...

— (смеется). В целом, да, но мы же сейчас говорим конкретно про этот сезон.

— Тем не менее, к спартаковцам присматриваются другие клубы. Например, появилась информация об интересе «Зенита» к Бакаеву.

— Не знаю, насколько правдива эта новость, но если так — я не удивлюсь. Бакаев — креативный, опытный футболист, который может сыграть на нескольких позициях, идет обыгрывать, импровизирует. Таких игроков сейчас становится все меньше и меньше. И то, что к нему есть интерес со стороны таких клубов как «Зенит», — это нормально. Думаю, им могли бы заинтересоваться и европейские клубы. Другой вопрос, заиграет ли он там, пойдет ли ему самому этот переход на пользу — об этом можно поспорить.