Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:09

Шишкин: «Думаю, Бакаев был бы интересен и европейским клубам»

Шишкин заявил, что «Спартак» лихорадит в течение всего сезона.
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в интервью «РБ Спорт» поделился впечатлениями и ожиданиями от игры красно-белых на финишной прямой. По его словам, о возрождении команды при Паоло Ваноли говорить рано. Также он добавил, что Зелимханом Бакаевым могли бы заинтересоваться даже европейские клубы.

— Не стал бы сейчас говорить каких-то громких слов о возрождении команды, — говорит Шишкин. — Если так посмотреть, в прошлом туре обыграли последнюю на данный момент команду российского чемпионата — тульский «Арсенал», который стоит на вылет. Но можно отметить несколько моментов, например, появление в составе Игнатова вместо травмированного Промеса. И очень неожиданный шаг для всех — выход вместе Николсона и Соболева, двух фактурных нападающих. Я о таком иногда думал — почему бы такую схему как-нибудь не сыграть. И вот Ваноли ее использовал. Наверное, она не будет основной, но вариантом «Б», чтобы поменять схему в течение игры при проигрышной позиции и так далее — это неплохой вариант. Видно, что у них в игре было хорошее взаимодействие, что бывает очень редко. Тут можно вспомнить, например, связку Дзюбы и Азмуна в «Зените», когда оба и отдают, и забивают. И еще я думаю, что для «Спартака» сейчас нужен был именно такой соперник как «Арсенал», чтобы набрать три очка, и эта победа их взбудоражит.

— То есть, по вашему мнению, ни Игнатова, ни связки Соболев-Николсон мы не увидим в матчах с более серьезными соперниками?

— Я думаю, да. Это была вынужденная акция, многих игроков не было. И если говорить о каком-то возрождении, то оно не состоит из одного матча — тут должна быть хорошая серия, в том числе, например, победа над ЦСКА в кубке плюс пара хороших матчей в чемпионате. Вот тогда можно будет говорить о какой-то системности работы Ваноли. Хотя для меня пока это тоже громкое слово. Надо смотреть, мы все знаем. Как может играть «Спартак» — сейчас они обыграли Тулу, а потом могут кому-то проиграть. Это такая команда, которую лихорадит в течение всего сезона.

— Кажется, эту команду лихорадит уже последние лет 20...

— (смеется). В целом, да, но мы же сейчас говорим конкретно про этот сезон.

— Тем не менее, к спартаковцам присматриваются другие клубы. Например, появилась информация об интересе «Зенита» к Бакаеву.

— Не знаю, насколько правдива эта новость, но если так — я не удивлюсь. Бакаев — креативный, опытный футболист, который может сыграть на нескольких позициях, идет обыгрывать, импровизирует. Таких игроков сейчас становится все меньше и меньше. И то, что к нему есть интерес со стороны таких клубов как «Зенит», — это нормально. Думаю, им могли бы заинтересоваться и европейские клубы. Другой вопрос, заиграет ли он там, пойдет ли ему самому этот переход на пользу — об этом можно поспорить.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-dumayu-bakaev-by-l-by-interesen-i-evropejskim-klubam/
Роман Шишкин
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
Игра в мафию: Сергей Федоров похож на дона из Чикаго, а Роман Ротенберг на босса из Сицилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Рубин»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости