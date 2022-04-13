Шишкин: «Думаю, Бакаев был бы интересен и европейским клубам»
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в интервью «РБ Спорт» поделился впечатлениями и ожиданиями от игры красно-белых на финишной прямой. По его словам, о возрождении команды при Паоло Ваноли говорить рано. Также он добавил, что Зелимханом Бакаевым могли бы заинтересоваться даже европейские клубы.
— Не стал бы сейчас говорить каких-то громких слов о возрождении команды, — говорит Шишкин. — Если так посмотреть, в прошлом туре обыграли последнюю на данный момент команду российского чемпионата — тульский «Арсенал», который стоит на вылет. Но можно отметить несколько моментов, например, появление в составе Игнатова вместо травмированного Промеса. И очень неожиданный шаг для всех — выход вместе Николсона и Соболева, двух фактурных нападающих. Я о таком иногда думал — почему бы такую схему как-нибудь не сыграть. И вот Ваноли ее использовал. Наверное, она не будет основной, но вариантом «Б», чтобы поменять схему в течение игры при проигрышной позиции и так далее — это неплохой вариант. Видно, что у них в игре было хорошее взаимодействие, что бывает очень редко. Тут можно вспомнить, например, связку Дзюбы и Азмуна в «Зените», когда оба и отдают, и забивают. И еще я думаю, что для «Спартака» сейчас нужен был именно такой соперник как «Арсенал», чтобы набрать три очка, и эта победа их взбудоражит.
— То есть, по вашему мнению, ни Игнатова, ни связки Соболев-Николсон мы не увидим в матчах с более серьезными соперниками?
— Я думаю, да. Это была вынужденная акция, многих игроков не было. И если говорить о каком-то возрождении, то оно не состоит из одного матча — тут должна быть хорошая серия, в том числе, например, победа над ЦСКА в кубке плюс пара хороших матчей в чемпионате. Вот тогда можно будет говорить о какой-то системности работы Ваноли. Хотя для меня пока это тоже громкое слово. Надо смотреть, мы все знаем. Как может играть «Спартак» — сейчас они обыграли Тулу, а потом могут кому-то проиграть. Это такая команда, которую лихорадит в течение всего сезона.
— Кажется, эту команду лихорадит уже последние лет 20...
— (смеется). В целом, да, но мы же сейчас говорим конкретно про этот сезон.
— Тем не менее, к спартаковцам присматриваются другие клубы. Например, появилась информация об интересе «Зенита» к Бакаеву.
— Не знаю, насколько правдива эта новость, но если так — я не удивлюсь. Бакаев — креативный, опытный футболист, который может сыграть на нескольких позициях, идет обыгрывать, импровизирует. Таких игроков сейчас становится все меньше и меньше. И то, что к нему есть интерес со стороны таких клубов как «Зенит», — это нормально. Думаю, им могли бы заинтересоваться и европейские клубы. Другой вопрос, заиграет ли он там, пойдет ли ему самому этот переход на пользу — об этом можно поспорить.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0