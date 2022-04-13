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Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Metaratings.

По информации источника, 28-летний россиянин начал заниматься вместе со всей командой.

В конце марта Селихов досрочно покинул учебно-тренировочный сбор сборной России из-за травмы спины. Голкипер пропустил два последних матча «Спартака» против «Локомотива» (0:1) и тульского «Арсенала» (3:0) из-за повреждения.

В сезоне-2021/22 Селихов провел 14 матчей за «Спартак» и пропустил 17 голов, проведя две встречи на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/golkiper-spartaka-selikhov-vernulsya-k-trenirovkam-v-obshchey-gruppe-1244769/
Александр Селихов
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