23:15 5 апреля | Футбол — РПЛ

Павел Колобков: "Надеюсь, матч "Спартак" - ЦСКА пройдет в спортивной и дружественной обстановке"

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Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что "Спартака" и ЦСКА понимают всю важность предстоящей игры 22-го тура чемпионата России. Игра пройдет 6 апреля на "Открытие Арене" (начало встречи - 19.00).

В плане организации все будет нормально, - цитирует ТАСС Колобкова. - Обе команды понимают важность матча, будет много зрителей. Надеюсь, матч пройдет в спортивной и дружественной обстановке.

Я бы не сказал, что "Зенит" - явный фаворит в борьбе за чемпионство, он не так сильно выделяется на фоне своих соперников. Тот же ЦСКА провел неплохой европейский сезон, на наших глазах создалась новая команда.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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https://tass.ru/sport/6302247

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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