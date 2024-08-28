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Судейство

Сегодня, 16:00

Каманцев: «Объективно качество судейства после прихода Мажича стало лучше»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» заявил, что работа арбитров стала лучше после прихода Милорада Мажича.

«Объективно качество судейства после прихода Милорада Мажича стало лучше, но требования, которые предъявляют команды, растут еще быстрее», — сказал Каманцев «СЭ».

Также председатель судейского комитета РФС объяснил, в чем выражается улучшение судейства в России.

«Вспомните, еще два года назад мы обсуждали три-четыре ключевые ошибки в туре, которые не были исправлены ВАР, регулярно были скандалы в нескольких топовых матчах тура. Сейчас же зачастую получается такая ситуация: в целом тур РПЛ прошел хорошо, но случается одна грубая ошибка в матче «Локомотив» — «Ростов» и по ней делается вывод о катастрофической ситуации с судейством во всем туре.
Но это один матч. Да, это ошибка. Но еще два года назад у нас была ситуация, когда одна ошибка в туре считалась отличным результатом.
Мы находимся на старте сезона. Тут подойдет параллель с футбольной командой, которая пока вкатывается в сезон и не находится на пике формы. Кроме того, в последних тура было очень много пограничных спорных ситуаций. Судьям приходилось принимать сложные решения, с которыми точно не согласится команда, против которой оно принято. Уверен, что мы пройдем этот этап и исправим ситуацию», — добавил Каманцев.

Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.

РПЛ
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
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