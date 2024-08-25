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Судейство

Сегодня, 22:20

Рыскин о судействе в РПЛ: «Чувствуем себя идиотами»

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после поражения от «Локомотива» (2:3) в 6-м туре РПЛ раскритиковал работу арбитров.

— Эпизод с пенальти, что думаете?

— Считаю, что это пенальти. В Лиге чемпионов ставятся такие пенальти. Напишем в ЭСК, и узнаем, почему это не пенальти. У нас единственный шанс получить какую-то реакцию — это обратиться. С такими ответами желание пропадает. Чувствуем себя идиотами. Прошлый сезон был лучше в плане судейства.

— Дело в квалификации арбитров?

— Думаю, им просто не объяснили что-то, не поставили под общий знаменатель. Надеюсь, что это не предвзятость, а отсутствие единых критериев. Мы видим, что нет единой трактовки.

— Есть объяснение плохому судейству?

— У меня нет.

— Вы за смену руководства судейства?

— Если что-то поменяется, то да, — сказал Рыскин.

«Локомотив» (15 очков) обогнал «Зенит» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» (8) идет восьмым.

В следующем туре железнодорожники дома примут «Краснодар». Матч пройдет 1 сентября. «Ростов» в этот же день на своем поле сыграет с «Факелом».

(Александр Абустин)

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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Вице-президент «Ростова» оценил судейство в матче с «Локомотивом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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