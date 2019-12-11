Павел Худяков: «Не стал бы называть Мелкадзе лидером «Тамбова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отказался называть Георгия Мелкадзе лидером команды. В 12 матчах РПЛ он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

— Лидером я бы Георгия называть не стал, у нас есть ребята и постарше, а Мелкадзе еще молодой, — цитирует News.ru Худякова. — А вот открытием чемпионата я бы его назвал. Его и Обухова. Они провели в «Тамбове» сумасшедшую первую часть сезона, хотя довольно поздно они оказались у нас — в конце августа. Если бы они к нам приехали к началу сезона, то сейчас у ребят была бы совершенно другая статистика.

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