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Агент Барбоза: «Есть все предпосылки, чтобы Сперцян заиграл в сильном европейском чемпионате»

Барбоза высказался о возможном переходе Сперцяна в европейскую лигу
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе 22-летнего полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в европейскую лигу.

«Знаю его, я думаю, пока клубы смотрят и следят за ним, потом примут решение. Многое еще впереди, здесь нужен более конкретный подход, пока анализируют и смотрят за игроком, есть интерес. Сперцян — отличный футболист, он может играть на самом высоком уровне. Интерес «Реала»? Когда мы говорим про интерес, это означает, что за ним следят и смотрят. Интерес — это когда делают предложение, но пока за ним смотрят. Есть все предпосылки, чтобы он заиграл в сильном европейском чемпионате», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне на его счету 21 матч за «Краснодар», в которых он забил десять голов и сделал шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сперцяна составляет 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barboza-est-vse-predposylki-chtoby-spercyan-zaigral-v-silnom-evropeiskom-chempionate-228136/
Эдуард Сперцян
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РПЛ
ФК Краснодар
Паулу Барбоза
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