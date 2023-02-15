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Сегодня, 17:53

Баранник заявил, что «Зениту» будет не очень сложно заменить Кузяева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник отреагировал на возможный уход Далера Кузяева из петербургского клуба.

«Станет ли уход Кузяева потерей для «Зенита» или этого не заметят, как произошло с Оздоевым? Во-первых, незаменимых нет. Думаю, что Кузяев не незаменим, скажем так. Но то, что он хороший и полезной игрок для «Зенита» — это естественно. Однако, это не Халк, это не Витсель. Мы видим, что «Зенит» располагает ресурсами для приглашения молодых и перспективных иностранных футболистов, но я всегда надеюсь, что в рядах «зенитовской» академии есть ребята, которые после уходящих могут поднять флаг и нести его с достоинством. Кто может заменить Кузяева в «Зените»? Кузяев же долгое время в прошлом сезоне был травмирован и не играл. Еще раз повторюсь, я надеюсь, что молодые ребята из академии все-таки в скором времени проявят себя, тем более в нынешних условиях. Когда, если не сейчас давать возможность молодым? Самое время», — приводит слова Баранника «Спорт День за Днем».

Контракт 30-летнего полузащитника с «Зенитом» истекает в конце июня 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barannik-zenitu-budet-ne-ochen-slozhno-zamenit-kuzyaeva-esli-on-uydet
Далер Кузяев
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Дмитрий Баранник
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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