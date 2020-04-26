Партнер агентства Тила: «В балете меня били за неправильные позиции. Футболистам это точно не помешает»

Российский партнер агентства, которое ведет дела хавбека «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ». Летом 2019 года красно-белые заплатили за игрока голландскому «АЗ» рекордные 16 миллионов.

— Футболом я не занималась, но много лет посвятила балету, — заявила Лельчук. — Он жестче, чем футбол. Педагоги били меня по рукам за неправильные позиции. Футболистам это точно не помешает. Характер и дисциплина очень важны.