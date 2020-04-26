Партнер агентства Тила: «Это я вышла на «Спартак»

Российский партнер агентства, которое ведет дела полузащитника Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ». Летом 2019 года «Спартак» заплатил за игрока 16 миллионов голландскому АЗ.

— Ближе к концу лета у Тила возник вариант со «Спартаком», хотя клуб знал о нем в мае-июне, — заявила Лельчук. — У них сорвались переговоры по двум футболистам на эту же позицию, поэтому вернулись к кандидатуре Гуса. По цене не скажешь, но это самый спокойный трансфер с моей точки зрения. Во-первых, сам футболист был спокоен. Не лишнего наплыва информации. Мои партнеры — не очень медийные люди и не создавали ажиотажа вокруг трансферной кампании. У меня были полномочия на то, чтобы предлагать Тила в клубы, проводить переговоры, обсуждать цифры по контракту и зарплате. Это я вышла на «Спартак», потому что предлагала Гуса.