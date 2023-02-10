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Паршивлюк вспомнил о работе с Эмери: «Он все разжевывал. Но нужной связи между ним и командой не было»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Паршивлюк и Унаи Эмери.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил о работе с Унаи Эмери, будущим четырехкратным победителем Лиги Европы во главе «Севильи» и «Вильярреала».

— Вы говорили, что не удивились успехам Унаи Эмери: «Его работа, профессионализм, погруженность в процесс просто поражали». Что поразило больше всего?

— Человек 24/7 в футболе. Когда он пришел в команду, то уже понимал, что хочет видеть. Плюс количество упражнений. Помню, выходим на тренировку в Тарасовке — все три поля заставлены, чтобы не было никаких пауз на переходы. Все разжевывал! Когда он вернулся в Испанию, ему не нужно было доносить свои идеи через переводчика, менталитет родной. Это привело к тому, что «Севилья» раз за разом выигрывала Лигу Европы.

— При этом за границей у него не особо получалось. «Спартак», «ПСЖ», «Арсенал»...

— Думаю, виной всему языковой барьер. И специфика другой страны. В Испании он все мог донести и показать, в индивидуальной беседе объяснить. А в «Арсенале» его английский не того уровня, пресса, которая над его языком смеется, неудачный период в жизни команды — это все вкупе привело к таким результатам.

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка

В «Спартаке» ко многим футболистам нужен был другой подход. Нужной связи между ним и командой не было. Результаты не пошли, и это сказалось на атмосфере внутри коллектива. Мне сложно сказать, поскольку я провел с ним только предсезонку, а потом получил травму. Но как человек, полностью погруженный в футбол, знающий его и понимающий, Эмери многое потом доказал. И его нынешнее возвращение в АПЛ доказывает, что он котируется очень высоко.

— Верите в то, что гендиректор Карпин спал и видел свое возвращение в тренерское кресло — и как-то «копал» под Эмери? Часть болельщиков в этом убеждена.

— Я не был участником этого процесса, и мне сложно представить, как это могло выглядеть. Что он, приходил к футболистам и говорил: «Играйте плохо»? Ну глупость же. Просто разный менталитет.

Унаи Эмери возглавлял «Спартак» с июля по ноябрь 2012 года. После этого он работал с «Севильей», «ПСЖ», «Арсеналом» и «Вильярреалом». С ноября 2022 года испанец тренирует английскую «Астон Виллу».

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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Паршивлюк вспомнил, как в 21 год стал капитаном «Спартака» и в первом же матче вывел команду на игру с «Челси»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Спартак

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