Паршивлюк вспомнил, как в 21 год стал капитаном «Спартака» и в первом же матче вывел команду на игру с «Челси»
Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как в 21 год по инициативе тогдашнего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина стал капитаном команды — самым молодым в истории клуба.
— Когда Валерий Карпин предложил вам в 21 год быть капитаном «Спартака», ушам своим поверили?
— Я понимал, что выбор был не настолько велик. Это было стечение обстоятельств. Был такой момент, когда уходили заслуженные ветераны и опытные иностранцы. Из тех, кто остался, я был третьим или четвертым по времени пребывания в первой команде «Спартака». Некоторые были старше, но только пришли в команду, и было неправильно давать им повязку, — тот же Андрей Дикань, который капитаном в итоге стал, но позже. Плюс я воспитанник клуба. Капитаном до того был Алекс, но у него начались семейные проблемы. Когда он вернулся, ему и повязку возвратили.
А тогда Валерий Георгиевич — видимо, зная мои человеческие качества — дал повязку мне. До травмы я сыграл с ней три матча — с «Челси», дома со «Спартаком» из Нальчика и в Новосибирске с «Сибирью», где и сломался. На домашний матч с «Челси» я вывел команду на игру. До конца не осознавал реальность происходящего. Мечта, Лига чемпионов. Напротив тебя Джон Терри стоит. А ты с капитанской повязкой монетку с ним разыгрываешь!
— Ошалевшими глазами на него и других небожителей смотрели?
— В подтрибунке пытался не смотреть. Внушал себе, что мы ровня, выходим друг против друга играть и не надо обо всем этом думать. Эшли Коул был одним из моих кумиров, тот же Терри. Петр Чех со своим шлемом. РЕН ТВ, АПЛ, голос Александра Елагина! Все это в голове тогда пронеслось. Но в игре прошло быстро. Причем был такой момент, когда я пробежал почти все поле и пробил по воротам. Быстро вошли в игру, и было уже без разницы — «Челси», не «Челси». Но уровень потом дал о себе знать. Юра Жирков нам тогда красивый гол забил.
Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака», он забил 3 гола и сделал 16 результативных передач в 173 матчах за красно-белых. Футболист покинул клуб летом 2016 года в статусе свободного агента.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2