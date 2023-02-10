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Паршивлюк вспомнил, как в 21 год стал капитаном «Спартака» и в первом же матче вывел команду на игру с «Челси»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Юрий Жирков и Сергей Паршивлюк.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как в 21 год по инициативе тогдашнего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина стал капитаном команды — самым молодым в истории клуба.

— Когда Валерий Карпин предложил вам в 21 год быть капитаном «Спартака», ушам своим поверили?

— Я понимал, что выбор был не настолько велик. Это было стечение обстоятельств. Был такой момент, когда уходили заслуженные ветераны и опытные иностранцы. Из тех, кто остался, я был третьим или четвертым по времени пребывания в первой команде «Спартака». Некоторые были старше, но только пришли в команду, и было неправильно давать им повязку, — тот же Андрей Дикань, который капитаном в итоге стал, но позже. Плюс я воспитанник клуба. Капитаном до того был Алекс, но у него начались семейные проблемы. Когда он вернулся, ему и повязку возвратили.

А тогда Валерий Георгиевич — видимо, зная мои человеческие качества — дал повязку мне. До травмы я сыграл с ней три матча — с «Челси», дома со «Спартаком» из Нальчика и в Новосибирске с «Сибирью», где и сломался. На домашний матч с «Челси» я вывел команду на игру. До конца не осознавал реальность происходящего. Мечта, Лига чемпионов. Напротив тебя Джон Терри стоит. А ты с капитанской повязкой монетку с ним разыгрываешь!

— Ошалевшими глазами на него и других небожителей смотрели?

— В подтрибунке пытался не смотреть. Внушал себе, что мы ровня, выходим друг против друга играть и не надо обо всем этом думать. Эшли Коул был одним из моих кумиров, тот же Терри. Петр Чех со своим шлемом. РЕН ТВ, АПЛ, голос Александра Елагина! Все это в голове тогда пронеслось. Но в игре прошло быстро. Причем был такой момент, когда я пробежал почти все поле и пробил по воротам. Быстро вошли в игру, и было уже без разницы — «Челси», не «Челси». Но уровень потом дал о себе знать. Юра Жирков нам тогда красивый гол забил.

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка

Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака», он забил 3 гола и сделал 16 результативных передач в 173 матчах за красно-белых. Футболист покинул клуб летом 2016 года в статусе свободного агента.

Сергей Паршивлюк
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Спартак (Москва)
ФК Челси
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Паршивлюк вспомнил, как «Спартак» играл против Месси: «Он ходит-ходит пешком, а потом включается и делает результат»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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