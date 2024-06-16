«Факел» начал первые сборы перед сезоном-2024/25

«Факел» объявил даты летных сборов.

Первый этап пройдет с 15 по 27 июня, второй — с 30 июня по 13 июля. 16 и 17 июня футболисты пройдут в Воронеже углубленное медицинское обследование.

«О датах контрольных матчей и соперниках сообщим позднее», — говорится в сообщении клуба.

«Факел» завершил сезон-2023/24 РПЛ на 11-й строчке.