«Пари НН» в концовке вырвал победу над «Уралом» в РПЛ

«Пари НН» на своем поле обыграл «Урал» в матче 17-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Никита Каккоев.

«Пари НН» (24 очка) занимает девятое место в РПЛ. Команда Сергея Юрана выиграла в чемпионате России впервые с 29 октября — тогда «Пари НН» дома обыграл «Сочи» (1:0). «Урал» (19) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре екатеринбуржцы на выезде сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдет 8 декабря. Нижегородцы на день позже в гостях встретятся с «Зенитом».