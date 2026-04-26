Пономарев о работе Челестини: «Футбол у ЦСКА отсутствует. Он совсем уже игроков заколебал»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Никакого футбола нет у ЦСКА. Отсутствует. Ничего интересного. Как так можно в футбол играть? Проблема в тренере. Просто так передавать мяч — это не футбол. Игроки-то хорошие, но они не знают, что делать. Челестини совсем заколебал уже футболистов, задергал, каждый раз меняет составы. Швейцарец совсем поплыл. Он близок к увольнению, проблема лишь в выплате неустойки», — сказал Пономарев «СЭ».

После зимней паузы ЦСКА провел 9 матчей в РПЛ, в которых одержал 2 победы, трижды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 45 очками армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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