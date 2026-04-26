«Пари НН» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и «Спартак» сыграют в 27-м туре чемпионата России в воскресенье, 26 апреля. Матч пройдет на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Пари НН» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 26 туров премьер-лиги «Пари НН» набрал 22 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 45 очками располагается на шестой строчке в чемпионате России.

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