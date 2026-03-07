«Пари НН» — «Сочи»: сочинцы отыграли один мяч с пенальти

«Сочи» отыграл один мяч в матче 20-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:2.

На 80-й минуте пенальти реализовал нападающий сочинцев Мартин Крамарич. 11-метровый удар был назначен главным арбитром встречи Яном Бобровским после падения Захара Федорова в штрафной нижегородского клуба.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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