«Пари НН» — «Сочи»: сочинцы отыграли один мяч с пенальти
«Сочи» отыграл один мяч в матче 20-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:2.
На 80-й минуте пенальти реализовал нападающий сочинцев Мартин Крамарич. 11-метровый удар был назначен главным арбитром встречи Яном Бобровским после падения Захара Федорова в штрафной нижегородского клуба.
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|
3
|Динамо
|9
|6
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|2
|14-8
|19
|
4
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
5
|ЦСКА
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|4
|4
|0
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|
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|4
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|
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|
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|
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|9
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|4
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|
15
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|9
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|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
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|6
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|0 : 3
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|2 : 0
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|1
|3
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|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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