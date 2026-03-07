«Пари НН» нанес «Сочи» третье поражение подряд и поднялся из зоны вылета РПЛ

«Пари НН» на своем поле обыграл «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 34-й минуте открыл Адриан Бальбоа. 32-летний форвард нижегородцев стал самым возрастным иностранцем, забившим первый гол в дебютном матче в РПЛ. На 62-й минуте преимущество хозяев удвоил Лука Веснер Тичич.

Единственный гол сочинцев на 80-й минуте забил Мартин Крамарич.

«Пари НН» (17 очков) поднялся из зоны вылета на 13-е место в РПЛ. «Сочи» (9) потерпел третье поражение подряд и остается последним в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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