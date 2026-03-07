32-летний Бальбоа стал самым возрастным иностранцем, забившим в своем дебютном матче в РПЛ

Нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа стал самым возрастным иностранцем, забившим в своем дебютном матче в основном составе в РПЛ, сообщает Opta.

32-летний уругваец отметился голом на 35-й минуте матча 20-го тура чемпионата России против «Сочи». Ранее рекорд принадлежал также 32-летнему полузащитнику Клаудио Маркизио, выступавшему за «Зенит».

Бальбоа перешел в нижегородский клуб из «Расинга» в январе 2026 года.

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