«Пари НН» пожертвовал Кротовым и Корнюшиным из-за Карапузова? Нижегородцам не хватает своих игроков

В заявке «Пари НН» на этой неделе произошли изменения. 2 августа были отзаявлены Вячеслав Кротов и Даниил Корнюшин. А 3-го числа нижегородцы включили в список своих игроков Владислава Карапузова, перешедшего из «Динамо». До него в число заявленных были добавлены Зе Турбо, Русланбек Джиянов и Эссьен Эдедем.

В соответствии с регламентом РПЛ в заявку по форме номер 3а можно вписывать не более 25 футболистов. Из них не менее 12 игроков должны быть доморощенными. А из этих 12 четверо должны быть доморощенными игроками клуба. В противном случае, как говорится в регламенте, «квота заявляемых соответственно уменьшается».

Таких своих доморощенных у нижегородцев нет. Квота уменьшилась. Предположительно, именно поэтому пришлось пожертвовать Кротовым и Корнюшиным — одна появившаяся вакансия предназначалась Карапузову.