«Пари НН» подписал колумбийского защитника Кастильо

Колумбийский защитник Хуан Кастильо стал игроком «Пари НН», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал долгосрочный контракт с нижегородцами.

«Приветствуем Хуана в «Пари НН»! Желаем нашему новичку проявить себя с лучшей стороны в Нижнем Новгороде и решить вместе с командой поставленные перед ней задачи!» — говорится в заявлении команды.

Кастильо начинал свою карьеру в колумбийских «Сипакиру», «Экспрессо», а затем присоединился к молодежной команде «Мильонариос». В 2021 году он перебрался в США, где играл за «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Филадельфию Юнион». Последним клубом защитника была «Форталеса» из Сипакиры.