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Сегодня, 23:06

«Пари НН» подписал колумбийского защитника Кастильо

Алина Савинова
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Колумбийский защитник Хуан Кастильо стал игроком «Пари НН», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал долгосрочный контракт с нижегородцами.

«Приветствуем Хуана в «Пари НН»! Желаем нашему новичку проявить себя с лучшей стороны в Нижнем Новгороде и решить вместе с командой поставленные перед ней задачи!» — говорится в заявлении команды.

Кастильо начинал свою карьеру в колумбийских «Сипакиру», «Экспрессо», а затем присоединился к молодежной команде «Мильонариос». В 2021 году он перебрался в США, где играл за «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Филадельфию Юнион». Последним клубом защитника была «Форталеса» из Сипакиры.

Источник: https://fcnn.ru/news/37612
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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